Депутат Верховной Рады от «Голоса» Святослав Вакарчук заявил о сложении мандата. Об этом 11 июня он рассказал на брифинге, который транслировала партия в Facebook

Святослав Вакарчук. Биографическая справка © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк

«Я считаю свою миссию выполненной. Сегодня я зарегистрировал заявление парламента о сложении мной полномочий народного депутата Украины. Она зарегистрирована и, надеюсь, в ближайшее время получит свое рассмотрение», — сообщил Вакарчук.

Он отметил, что в дальнейших планах — реализация «большого образовательного проекта». Причиной своего ухода Вакарчук назвал то, что привел «новых людей». Он отметил, что никогда не хотел никаких должностей и тем более не хотел баллотироваться в президенты.

Кроме того, Вакарчук заявил, что не ожидал «грязи» со стороны людей, которых он считал своими друзьями. Имена этих людей он не назвал.