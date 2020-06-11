Он заявил, что сегодня зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата Украины.
«Я считаю свою миссию выполненной. Сегодня я зарегистрировал заявление парламента о сложении мной полномочий народного депутата Украины. Она зарегистрирована и, надеюсь, в ближайшее время получит свое рассмотрение», — сообщил Вакарчук.
Он отметил, что в дальнейших планах — реализация «большого образовательного проекта». Причиной своего ухода Вакарчук назвал то, что привел «новых людей». Он отметил, что никогда не хотел никаких должностей и тем более не хотел баллотироваться в президенты.
Кроме того, Вакарчук заявил, что не ожидал «грязи» со стороны людей, которых он считал своими друзьями. Имена этих людей он не назвал.