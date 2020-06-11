Представитель «Азова» Сергей Тамарин, которого суд отпустил под личное обязательство по делу о нападении на экс-советника СНБО Украины Сергея Сивохо, призвал ветеранов-добровольцев прийти в пятницу в Печерский райсуд Киева, где будет рассматриваться иск. Видео обращения обнародовал «Пятый канал» 11 июня

Сивохо: О примирении на Донбассе и о будущем КВН в Украине © Facebook, Сергей Сивохо «В Печерский районный суд в качестве потерпевшего вызван Сивохо С. А., который, по сути, обвиняет защитников Украины, ветеранов российско-украинской войны в совершении противодействия российской диверсии в самом центре Киева. К сожалению, при власти [Владимира] Зеленского — это преступление», — подчеркнул Тамарин.