Иск Сивохо к ветеранам-добровольцам рассмотрит в эту пятницу Печерский райсуд Киева. Сивохо утверждает, что бывшие участники «антитеррористической операции» в Донбассе устроили драку и помешали презентации «Национальной платформы примирения и единства». В свою очередь представители «Нацкорпуса» призвали всех неравнодушных прийти под здание суда на акцию.
«В Печерский районный суд в качестве потерпевшего вызван Сивохо С. А., который, по сути, обвиняет защитников Украины, ветеранов российско-украинской войны в совершении противодействия российской диверсии в самом центре Киева. К сожалению, при власти [Владимира] Зеленского — это преступление», — подчеркнул Тамарин.