Юрист Андрей Портнов, адвокатская контора которого представляет интересы убитого националистом Сергеем Стерненко человека, проинформировал, что радикалу вручат подозрение сразу по трем статьям уголовного кодекса. Cвой комментарий он опубликовал 11 июня в своих соцсетях

В Киеве в эти минуты в столичном управлении СБУ должен начаться допрос Стерненко. В мае 2018 года он зарезал мужчину из опасений, что тот якобы хотел на него напасть. Преступления и наказания. От Ефремова до Стерненко © Пресс-служба Таганского суда | Пресс-служба Таганского суда | Перейти в фотобанк

По словам Портнова, на сегодняшнем допросе активисту должны вручить подозрение по ст. 122 ч. 1, ст. 115 ч.1, ч.2 ст. 263 — умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести, умышленное убийство и незаконное обращение с оружием и боеприпасами. Стерненко может грозить до 15 лет тюрьмы.

Ранее сам Стерненко сообщил, что планирует явиться на допрос, и попросил своих сторонников организовать поддержку, в том числе на суде по избранию ему меры пресечения, который может состояться в ближайшее время.

Как сообщали СМИ, националиста скорее всего отправят под домашний арест. Андрей Портнов выразил надежду, что эта информация ошибочна, а судебный процесс над убийцей будет максимально открытым.