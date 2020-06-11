В Киеве в эти минуты в столичном управлении СБУ должен начаться допрос Стерненко. В мае 2018 года он зарезал мужчину из опасений, что тот якобы хотел на него напасть.
По словам Портнова, на сегодняшнем допросе активисту должны вручить подозрение по ст. 122 ч. 1, ст. 115 ч.1, ч.2 ст. 263 — умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести, умышленное убийство и незаконное обращение с оружием и боеприпасами. Стерненко может грозить до 15 лет тюрьмы.
Ранее сам Стерненко сообщил, что планирует явиться на допрос, и попросил своих сторонников организовать поддержку, в том числе на суде по избранию ему меры пресечения, который может состояться в ближайшее время.
Как сообщали СМИ, националиста скорее всего отправят под домашний арест. Андрей Портнов выразил надежду, что эта информация ошибочна, а судебный процесс над убийцей будет максимально открытым.