Президент Украины Владимир Зеленский познакомился с экс-премьером Украины Алексеем Гончаруком через бывшего министра Кабмина Дмитрия Дубилета в то время, когда нынешний глава государства только планировал создавать свою партию. Об этом 11 июня он рассказал в интервью «Украинской правде»

Съедят, как Порошенко: экс-премьер Гончарук рассказал, каких «волков» надо опасаться Зеленскому © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам президента, Гончаруку было оказано много доверия, поскольку почти все министры, которые были в предыдущем правительстве, были предложены им. Позже появилась скандальная аудиозапись, на которой якобы Гончарук назвал Зеленского профаном в экономике.

После этого, по словам главы государства, ситуация стала неприятна для него лично, потому что он считал, что президент и премьер — команда. Также он рассказал, что Гончарук говорил ему одно, а происходило «что-то другое». Он добавил, что записывать разговор премьера — это неправильно, поэтому правоохранители должны довести дело до конца.