«Я с ним (Гончаруком. — Ред.) познакомился и сказал: "Я ищу кадры, мне нужны кадры". Я думал только о партии, не зная, буду я президентом или нет. Но точно знал, что хочу, чтобы у нас была партия… Затем же многие из BRDO (экспертно-аналитический центр, который ранее возглавлял Гончарук. — Ред.) мы приняли в партию. Это опять ответ о доверии», — отметил Зеленский.
По словам президента, Гончаруку было оказано много доверия, поскольку почти все министры, которые были в предыдущем правительстве, были предложены им. Позже появилась скандальная аудиозапись, на которой якобы Гончарук назвал Зеленского профаном в экономике.
После этого, по словам главы государства, ситуация стала неприятна для него лично, потому что он считал, что президент и премьер — команда. Также он рассказал, что Гончарук говорил ему одно, а происходило «что-то другое». Он добавил, что записывать разговор премьера — это неправильно, поэтому правоохранители должны довести дело до конца.