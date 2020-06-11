Он отметил, что министры начали «заигрывать перед аудиторией в Facebook». Зеленский заявил, что это неправильно, поскольку в стране живут разные люди, и не только пользователи Facebook. По его мнению, ряд министров проводили реформы «так, чтобы в Facebook сказали им "Класс"». И при этом якобы не интересовались, «что происходит на улицах».
«Они заигрывали с этими людьми: ой, как на них посмотрели, сколько у них лайков, началась вся эта история… Я встретился с Лешей и сказал: «Слушай, нам нужно работать. Мы запрещаем министрам в течение рабочего дня пользоваться Facebook и другими социальными сетями. Надо работу делать. Что за игры? Что происходит, что это за пионерлагерь?» — рассказал он.