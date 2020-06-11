Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью «Украинской правде», что во время премьерства Алексея Гончарука он запретил министрам соцсети в рабочее время. Его слова опубликованы 11 июня

Зеленский назвал главную ошибку Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Они заигрывали с этими людьми: ой, как на них посмотрели, сколько у них лайков, началась вся эта история… Я встретился с Лешей и сказал: «Слушай, нам нужно работать. Мы запрещаем министрам в течение рабочего дня пользоваться Facebook и другими социальными сетями. Надо работу делать. Что за игры? Что происходит, что это за пионерлагерь?» — рассказал он.