Сброшенный вандалами памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в XVII веке занимался работорговлей, утром 11 июня подняли со дна Бристольского залива в Великобритании. Об этом сообщил горсовет

«Мы не должны чтить память работорговцев»: мэр Лондона допустил снос памятников в городе © РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк Марвин Рииз распорядился поднять памятник и установить его в одном из городских музеев.

«Сегодня рано утром мы достали статую Колстона из Бристольского залива. Ее доставят в безопасное место прежде, чем она станет частью музейной коллекции», — сообщил бристольский совет.

По данным газеты Telegraph, в горсовете также заявили, что позволят местным жителям решить, чем будет заменена статуя Колстона.

Ранее мэр Лондона Садик Хан объявил о создании специальной комиссии, которая изучит столичные памятники, названия улиц, изображения, мемориальные доски и другие памятные знаки, установленные в честь тех или иных исторических и культурных деятелей. Если прославляемые лица были связаны с работорговлей, памятники могут быть снесены.