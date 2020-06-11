В частности, президент отметил, что Сергею Тигипко предлагали консультировать правительство. То есть предлагали полномочия для формирования вместе с его командой стратегию.
«Они сказали: мы считаем, что должна быть стратегия быстрых шагов, и должна быть стратегия длинная, к которой нужно подключить McKиnsey (консалтинговая компания. — Ред.) и заказать такую стратегию», — отметил Зеленский.
Также президент объяснил, что Тигипко не мог стать премьер-министром, потому что подпал под закон о люстрации.
Бывшему вице-премьеру Украины Валерию Хорошовскому предлагали работать в Государственной таможенной службе. При этом Зеленский не уточнил, какая именно должность была ему предложена, поскольку он отказался от предложения. По мнению Зеленского, политик ждал более серьезной должности.