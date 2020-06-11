Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что бывшему вице-премьеру Сергею Тигипко предлагалось войти в совещательный орган при действующем правительстве, а Валерий Хорошковский должен был получить должность в Государственной таможенной службе. Об этом 11 июня он рассказал в интервью «Украинской правде»

В частности, президент отметил, что Сергею Тигипко предлагали консультировать правительство. То есть предлагали полномочия для формирования вместе с его командой стратегию. Молчанов рассказал, что будет с Тигипко и Хорошковским, если кто-то из них станет премьером © из открытых источников | из открытых источников | Перейти в фотобанк

«Они сказали: мы считаем, что должна быть стратегия быстрых шагов, и должна быть стратегия длинная, к которой нужно подключить McKиnsey (консалтинговая компания. — Ред.) и заказать такую стратегию», — отметил Зеленский.

Также президент объяснил, что Тигипко не мог стать премьер-министром, потому что подпал под закон о люстрации.

Бывшему вице-премьеру Украины Валерию Хорошовскому предлагали работать в Государственной таможенной службе. При этом Зеленский не уточнил, какая именно должность была ему предложена, поскольку он отказался от предложения. По мнению Зеленского, политик ждал более серьезной должности.