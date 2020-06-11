По данным телеканала CBS 6 Richmond, памятник Дэвису демонстранты свалили на землю вечером 10 июня (в ночь на 11 июня по мск). На месте происшествия присутствует полиция. Днем ранее протестующие в Ричмонде также снесли памятник Христофору Колумбу и бросили его в озеро.
В Портсмуте, который расположен примерно в 150 километрах от Ричмонда, протестующие обезглавили четыре статуи у Монумента Конфедерации и при помощи веревки стянули одну из них с постамента. По данным издания Virginian-Pilot, при падении памятника один из протестующих получил ранения. Как отмечает газета, мужчина в возрасте около 30 лет, ударившись головой о памятник, потерял сознание и был госпитализирован.
All four have been beheaded tonight pic.twitter.com/uMRKFziPYb— Saleen Martin (@Saleen_Martin) June 11, 2020
На фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США целый ряд статуй были убраны по решению властей или стихийно снесены в последние недели. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга времен Гражданской войны в США, а также статуи Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.