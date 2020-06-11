Участники акции протестов в американском городе Ричмонд (штат Виргиния) снесли памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису, а в городе Портсмут (штат Виргиния) сняли с постамента одну из четырех статуй у Монумента Конфедерации времен Гражданской войны в США (1861-1865 годов). Об этом сообщили местные СМИ 10 июня

По данным телеканала CBS 6 Richmond, памятник Дэвису демонстранты свалили на землю вечером 10 июня (в ночь на 11 июня по мск). На месте происшествия присутствует полиция. Днем ранее протестующие в Ричмонде также снесли памятник Христофору Колумбу и бросили его в озеро.

«Мы не должны чтить память работорговцев»: мэр Лондона допустил снос памятников в городе © РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк Virginian-Pilot, при падении памятника один из протестующих получил ранения. Как отмечает газета, мужчина в возрасте около 30 лет, ударившись головой о памятник, потерял сознание и был госпитализирован.

All four have been beheaded tonight pic.twitter.com/uMRKFziPYb — Saleen Martin (@Saleen_Martin) June 11, 2020

На фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США целый ряд статуй были убраны по решению властей или стихийно снесены в последние недели. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга времен Гражданской войны в США, а также статуи Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.