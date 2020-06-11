Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и кум Владимира Путина Виктор Медведчук задекларировал компанию, которая фигурирует в структуре собственности «Телерадиокомпании "Студия 1+1"». Об этом 10 июня сообщили в программе «Схемы: коррупция в деталях»

В имущественной декларации Медведчук указал, что его жена Оксана Марченко является конечным бенефициаром компании Bolvik Ventures Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

«Через цепочку других компаний эта фирма имеет 24,66% долю в "Телерадиокомпании "Студия 1+1" по состоянию на 2 марта 2020 года. Компанию контролирует бизнесмен Игорь Суркис, однако о причастности к ней Медведчука никаких данных нет», — говорится в сообщении.

Власть на Украине сегодня держат «соросята». Коломойский проиграл – Молчанов © РИА Новости Игорь Коломойский. В «Схемах» отметили, что та же компания Bolvik Ventures Ltd имеет 24,51% доли в структуре собственности телеканала «2+2» по состоянию на 16 марта 2020 года. При этом во время телефонного разговора со СМИ Коломойский отметил, что информация о доле семьи Медведчуков в структуре «Студии 1+1» для него новость.

«Для меня это новость. Порядок следующий. Мы получили эту информацию. Телеканал должен в срок отправлять запросы: когда произошло отчуждение, как произошло, и почему не сообщили. Почему об этом узнаем из декларации?» — возмутился Коломойский.

На уточнение журналистов о том, комфортно ли Коломойскому быть партнером Медведчуков, тот ответил, что он ни на что повлиять не может, а значит, «какая ему разница».