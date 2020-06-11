Япония планирует ослабить ограничения на въезд в страну из-за границы, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом 11 июня сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве

Япония задумалась об ограничении числа зрителей на Олимпиаде из-за COVID-19 © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

По данным источников, выбор на эти страны пал из-за тесных экономических связей с ними у Японии и взятия под контроль ситуации с коронавирусом на их территориях. Затем будет рассмотрена возможность ослабления ограничений на поездки из Китая, США и Южной Кореи на взаимной основе.

В настоящее время в Японию закрыт доступ из 111 государств мира, включая Россию. Все, кто побывал в этих странах, в пределах двух недель до прибытия в Японию не могут быть пропущены через паспортный контроль.

Кроме того, правительство в Токио рассматривает возможность создания пунктов для проведения анализов ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 при отбытии из Японии в страны, которые будут открывать границы для лиц с негативными результатами тестов.