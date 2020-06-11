Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига считает очень рискованным на данном этапе открыть границу с Белоруссией. Об этом 11 июня сообщает Ziniu radijas

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сказал Верига.

По его словам, рискованной и неоправданной является стратегия позволить заразиться большой части популяции, чтобы попытаться сформировать массовый иммунитет.

Верига также отметил, что сначала нужно сконцентрироваться на возобновлении поездок и открытии границ в Шенгенском пространстве, где используются похожие меры для обуздания пандемии.

«С любыми такими странами, как Беларусь, где болезнь и отрицают, и звучит очень странная риторика, я думаю, очень опасно спешить открывать границы», — добавил он.

В России зарегистрировали больше 493 тысяч случаев коронавирусной инфекции. В Белоруссии, которая не принимала таких строгих мер для остановки распространения вируса, как другие страны, подтверждено более 51 тысячи случаев коронавируса.