«Открываться с Беларусью сейчас было бы очень рискованно, как и с Россией или еще с несколькими другими странами, которые, на мой взгляд, играют в очень рискованную игру», — сказал Верига.
По его словам, рискованной и неоправданной является стратегия позволить заразиться большой части популяции, чтобы попытаться сформировать массовый иммунитет.
Верига также отметил, что сначала нужно сконцентрироваться на возобновлении поездок и открытии границ в Шенгенском пространстве, где используются похожие меры для обуздания пандемии.
«С любыми такими странами, как Беларусь, где болезнь и отрицают, и звучит очень странная риторика, я думаю, очень опасно спешить открывать границы», — добавил он.
В России зарегистрировали больше 493 тысяч случаев коронавирусной инфекции. В Белоруссии, которая не принимала таких строгих мер для остановки распространения вируса, как другие страны, подтверждено более 51 тысячи случаев коронавируса.