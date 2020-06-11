Дополнительный матч в рамках 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете», который ранее команды не смогли доиграть по причине оскорблений ультрас в адрес украинского футболиста Романа Зозули, все же состоялся накануне. Об этом 11 июня сообщает «Главред»

Игра состоялась при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. Зозуля находился на поле в составе «Альбасете» до финального свистка. Его команда проиграла со счетом 1:0.

«Однако болельщиков даже такой исход игры не удовлетворил, и они продолжили оскорблять украинца, это произошло, в частности, еще перед игрой. Возле домашней арены клуба появился баннер, который гласил: "Зозуля был и остается е….м нацистом"», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что фанатов не остановил даже тот факт, что в декабре прошлого года «Райо Вальекано» был оштрафован на 18 тысяч евро за их заявления в адрес Зозули. «Отомстим и победим»: Зозуля гордится своей дружбой с карателями Донбасса © tsn.ua | tsn.ua | Перейти в фотобанк

Болельщики «Райо» представляют беднейшую окраину испанской столицы и являются сторонниками левых и антифашистких идей. Когда несколько лет назад в любимый ими клуб попытались по аренде трудоустроить Зозулю, они устроили жесткую обструкцию руководству команды, которое было вынуждено пойти на попятный и отозвать украинца.

Сам Зозуля при этом известен как сторонник так называемой антитеррористической операции в Донбассе, он демонстративно жертвует деньги воюющим соединениям украинской армии и имеет ряд наград за свою деятельность.