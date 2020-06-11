Президент Белоруссии Александр Лукашенко ориентировал Центризбирком работать как можно внимательнее, чтобы собранные претендентами в кандидаты подписи не признавались недействительными по формальным обстоятельствам. Об этом 10 июня заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, передает belta.by

Выборы в Белоруссии. Почему Киеву выгоден Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

По ее словам, в период проведения избирательной кампании всегда есть вопросы, которые требуют решения на высшем уровне.

«Думаю, такие меры будут способствовать тому, что все электоральные предпочтения будут учтены в процессе регистрации кандидатов в президенты и, естественно, в день голосования», — сказала она.

В президентской гонке в Белоруссии участвуют 14 человек, в том числе на шестой президентский срок баллотируется Лукашенко. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов продлится по 19 июня включительно, их нужно собрать минимум 100 тысяч. Подписи затем будут проходить проверку в территориальных избиркомах. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.