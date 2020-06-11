Руководство американской компании Amazon на год вводит мораторий на использование полицией разработанных компанией технологий распознавания лиц, передает 11 июня Reuters со ссылкой на заявление компании

В США и других странах мира продолжаются марши протеста против полицейского насилия © REUTERS, Terray Sylvester Джорджа Флойда от рук стражей правопорядка и последовавшие после этого многочисленные акции протеста.

«Мы вводим годовой мораторий на использование полицией технологий распознавания лиц Amazon», — говорится в заявлении.

Отмечается, что речь идет о программе Amazon Rekognition. Компания подчеркнула, что выступает за ужесточение норм, касающихся применения в США программ такого рода. При этом там уточнили, что запрет не касается организаций, которые занимаются поиском детей или борются против торговли людьми.

Ранее программа Amazon Rekognition неоднократно подвергалась критике. В 2019 году специалисты Массачусетского технологического института заявили, что приложение не позволяет с достаточной точностью распознавать лица темнокожих, в то время как лица белых оно различает почти без ошибок.