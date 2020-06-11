Украинский радикал Сергей Стерненко сообщил утром 11 июня в своем Facebook, что полиция доставила ему уведомление о принудительном приводе на допрос в СБУ

Преступления и наказания. От Ефремова до Стерненко © Пресс-служба Таганского суда | Пресс-служба Таганского суда | Перейти в фотобанк

По словам Стерненко, 11 июня он придет на допрос в Службу безопасности Украины, который назначен на 12:00.

«Буду рад всех вас там видеть. Особенно ваша поддержка будет нужна в суде. Который будет либо уже сегодня, или завтра», — обратился он к своим сторонникам.

По данным Telegram-канала «Легитимный», ожидается, что решением суда Стерненко будет помещен под домашний арест.