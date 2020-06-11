Стерненко проходит по делу об убийстве в Одессе в мае 2018 года. Тогда активист зарезал человека, который, по его мнению, собирался напасть на него. Ранее адвокат националиста заявлял, что данное уголовное производство было выделено в три отдельных дела, в которых Стерненко проходит как свидетель, потерпевший и обвиняемый.
По словам Стерненко, 11 июня он придет на допрос в Службу безопасности Украины, который назначен на 12:00.
«Буду рад всех вас там видеть. Особенно ваша поддержка будет нужна в суде. Который будет либо уже сегодня, или завтра», — обратился он к своим сторонникам.
По данным Telegram-канала «Легитимный», ожидается, что решением суда Стерненко будет помещен под домашний арест.