Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что продолжение протестных акций неприемлемо, а участники демонстраций, нарушающие постановления в связи с угрозой распространения коронавируса, должны привлекаться к ответственности. Об этом сообщает ABC 11 июня

Условия не позволяют: Верховный суд запретил антирасистский протест в Сиднее из-за коронавируса © CC0, Pixabay Джорджа Флойда от рук полиции. Организаторы демонстрации и волонтеры раздали участникам маски и предоставляют дезинфицирующие средства для рук.

«Определенно, любые дальнейшие действия в этом направлении будут абсолютно неприемлемы. Двойные стандарты, которые протестующие позволяют себе, появляясь [на акциях], нарушают, думаю, не без оснований, права австралийцев по всей стране», — заявил Моррисон.

По его словам, движение BLM «было захвачено намного более политически мотивированной левой повесткой». Премьер считает, что участникам акций протеста, которые посещают демонстрации в нарушении постановлений об охране здоровья, должны быть предъявлены обвинения.

Глава австралийского правительства высказался по поводу протестов через несколько часов после того, как стало известно, что один из участников демонстраций в штате Виктория заразился коронавирусом. По словам медиков, он мог быть заразным, когда участвовал в протестных акциях.