Ранее несколько десятков тысяч человек собрались в Австралии на акциях движения Black Lives Matter в связи с гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Организаторы демонстрации и волонтеры раздали участникам маски и предоставляют дезинфицирующие средства для рук.
«Определенно, любые дальнейшие действия в этом направлении будут абсолютно неприемлемы. Двойные стандарты, которые протестующие позволяют себе, появляясь [на акциях], нарушают, думаю, не без оснований, права австралийцев по всей стране», — заявил Моррисон.
По его словам, движение BLM «было захвачено намного более политически мотивированной левой повесткой». Премьер считает, что участникам акций протеста, которые посещают демонстрации в нарушении постановлений об охране здоровья, должны быть предъявлены обвинения.
Глава австралийского правительства высказался по поводу протестов через несколько часов после того, как стало известно, что один из участников демонстраций в штате Виктория заразился коронавирусом. По словам медиков, он мог быть заразным, когда участвовал в протестных акциях.