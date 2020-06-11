Критично низкие показатели смертности от коронавируса в России выглядят странно на фоне продолжающегося роста заболеваемости. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает 10 июня Reuters

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк заявил он.

По его словам, есть определенный стандарт определения причины смерти потенциального больного коронавирусом, который предоставили всем странам, состоящим в организации, для правильной сертификации причин смерти.

В России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире. Эксперты напоминают, что в разных регионах страны эпидемия началась в разное время — это влияет как на число зараженных, так и на смертность от вируса.