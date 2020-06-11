Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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«Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев является очень низким. Важно, чтобы власти предоставили метод, по которому проводится подтверждение причин смертей для того, чтобы удостовериться, что они точно и должным образом подтверждают их. В некоторых случаях могут завышать, могут быть другие основные причины заболевания», — заявил он.

По его словам, есть определенный стандарт определения причины смерти потенциального больного коронавирусом, который предоставили всем странам, состоящим в организации, для правильной сертификации причин смерти.

В России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире. Эксперты напоминают, что в разных регионах страны эпидемия началась в разное время — это влияет как на число зараженных, так и на смертность от вируса.

 