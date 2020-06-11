Северная Корея заявила, что в интересах США не комментировать межкорейские дела, если они хотят успешных президентских выборов, передает Reuters 11 июня

Конец связи: КНДР прекратила контакты с Южной Кореей © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Если США сунут нос в чужие дела с небрежными замечаниями в то время, когда их политическая ситуация находится в наихудшем замешательстве, они могут столкнуться с неприятными вещами, с которыми трудно иметь дело… Это (невмешательство. — Ред.) не только отвечало бы интересам Соединенных Штатов, но и способствовало бы успешным предстоящим президентским выборам», — заявил северокорейский дипломат Квон Чон Ган.

В то же время научный сотрудник Института политических исследований Асана в Сеуле Джеймс Ким отметил, что неясно, что будет делать Северная Корея, чтобы сорвать выборы или вызвать проблемы для кампании по переизбранию президента США Дональда Трампа.

Ранее КНДР заявила, что обрывает все линии связи с Южной Кореей, таким образом, прекращая попытки стран договориться о сотрудничестве.