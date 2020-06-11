Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) о своей готовности передать черные ящики сбитого в январе украинского Boeing для расшифровки в Париж. Об этом 10 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники

Украина ответила на слухи о передаче Ираном черных ящиков сбитого Boeing Франции © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В среду, 10 июня, по данным источников, представитель Ирана на онлайн-встрече с советом управляющих ИКАО заявил, что Тегеран направит черные ящики сбитого самолета французскому Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA), как только на это дадут согласие Украина, Канада и США.

Стоит отметить, что ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин по итогам встречи с послом Ирана заявил, что иранская сторона опровергает сообщения СМИ о передаче самописцев Франции.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек — граждане нескольких государств. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.