«В рамках рабочей группы по политическим вопросам украинская сторона заявила о возможности проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в установленный законодательством срок после всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта», — говорится в сообщении.
Украинская делегация также предложила провести дополнительное заседание группы по безопасности для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств.
Сообщается также, что в работе ТКГ объявлен технический перерыв до 15 июня.