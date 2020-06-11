На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 10 июня украинская сторона заявила, что местные выборы в Донбассе могут пройти после полной деэскалации в регионе и восстановления контроля Украины над границей. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины

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