«Все приносят соболезнования погибшему человеку. Но Михаил Ефремов — великий артист, его нельзя сажать в тюрьму», — сказал актер.
При этом он раскритиковал лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который призывал заключить Ефремова под стражу.
В понедельник вечером Ефремов за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ. Во вторник утром стало известно, что водитель ВАЗ скончался.
Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По этой статье он может сесть в тюрьму на срок от пяти до 12 лет. Столичная прокуратура заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
В ходе судебного заседания артист согласился с предъявленным обвинением и назвал сам инцидент «чудовищным». Суд по ходатайству следствия отправил Ефремова под домашний арест, на него надели электронный браслет.