Актер Алексей Панин заступился за Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы. Его слова 10 июня приводит НСН

Ищенко VLOG. Тюрьма или условный срок: какого наказания заслуживает Михаил Ефремов? © Скриншот из видео Украина.ру Михаил Ефремов — великий артист, его нельзя сажать в тюрьму», — сказал актер.

При этом он раскритиковал лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который призывал заключить Ефремова под стражу.

В понедельник вечером Ефремов за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ. Во вторник утром стало известно, что водитель ВАЗ скончался.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По этой статье он может сесть в тюрьму на срок от пяти до 12 лет. Столичная прокуратура заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В ходе судебного заседания артист согласился с предъявленным обвинением и назвал сам инцидент «чудовищным». Суд по ходатайству следствия отправил Ефремова под домашний арест, на него надели электронный браслет.