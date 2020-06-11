Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намеревался назначить бывшего главу своего Офиса Андрея Богдана генеральным прокурором, передает 10 июня «Украинская правда»

Андрей Богдан нагрянул в киевский зоопарк и побил козла — видео © РИА Новости, Наталья Горшкова | Перейти в фотобанк

«Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности… Она его сильно меняет. У него есть нормальные черты, профессиональные качества. <…>С властью нужно справиться, надо не меняться как человек. Надо остаться человеком и уважать других — как внутри команды, так и снаружи. Не надо показывать свою власть там, где это неправильно» — сказал Зеленский.

Когда президент стал свидетелем конфликтов внутри команды и демонстрации власти, то принял решение об отставке Богдана.

«Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо… Я считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним через главу Офиса. Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать… То, что он говорил. И он должен идти на генпрокурора. Я так считал. Я с самого начала хотел, чтобы он был мощным генеральным прокурором Украины» — признался президент.

Теперь Зеленский уверен, что спас бывшего сотрудника от власти.

«Я не уверен, что он сейчас тоже так думает, но это уже его дело», — констатировал Зеленский.

Он также добавил, что с Богданом сейчас не общается.