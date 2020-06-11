Андрей Богдан нагрянул в киевский зоопарк и побил козла — видео
Андрей Богдан нагрянул в киевский зоопарк и побил козла — видео
© РИА Новости, Наталья Горшкова | Перейти в фотобанк
По словам Зеленского, со временем он заметил, что главу Офиса портит власть, тот становится конфликтным.

«Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности… Она его сильно меняет. У него есть нормальные черты, профессиональные качества. <…>С властью нужно справиться, надо не меняться как человек. Надо остаться человеком и уважать других — как внутри команды, так и снаружи. Не надо показывать свою власть там, где это неправильно» — сказал Зеленский.

Когда президент стал свидетелем конфликтов внутри команды и демонстрации власти, то принял решение об отставке Богдана.

«Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо… Я считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним через главу Офиса. Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать… То, что он говорил. И он должен идти на генпрокурора. Я так считал. Я с самого начала хотел, чтобы он был мощным генеральным прокурором Украины» — признался президент.

Теперь Зеленский уверен, что спас бывшего сотрудника от власти.

«Я не уверен, что он сейчас тоже так думает, но это уже его дело», — констатировал Зеленский.

Он также добавил, что с Богданом сейчас не общается.