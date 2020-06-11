«Во-первых, генеральный прокурор имеет все законные основания поручить другим прокурорам осуществить письменное уведомление о подозрении. Это предусмотрено частью 2 статьи 481 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во-вторых, после отказа получать документы, народный депутат вместе с коллегами по фракции, адвокатами и охранниками появился в помещение Офиса Генерального прокурора. При этом под предлогом неотложного приема по расследованию ряда уголовных производств парламентарии просто ворвались в мой кабинет, повредив вещи работникам охраны», — напомнила она.
Венедиктова объяснила, что давление на генерального прокурора является неправомерным и фактически означает «повторное совершение процессуального действия, которое уже было выполнено в присутствии адвокатов депутата в помещении ГБР»
По ее словам, сообщение о подозрении было отправлено Порошенко по почте.
Защита Порошенко в свою очередь отметила, что сообщение о подозрении нардепу должен вручать лично генеральный прокурор.