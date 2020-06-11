Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в видеообращении от 10 июня заявила о давлении на нее со стороны пятого президента Украины и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко относительно повторного сообщения о подозрении

Венедиктова объяснила, что давление на генерального прокурора является неправомерным и фактически означает «повторное совершение процессуального действия, которое уже было выполнено в присутствии адвокатов депутата в помещении ГБР»

По ее словам, сообщение о подозрении было отправлено Порошенко по почте.

Защита Порошенко в свою очередь отметила, что сообщение о подозрении нардепу должен вручать лично генеральный прокурор.