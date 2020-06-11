Порошенко уехал из Офиса генпрокурора и заявил, что Украина возвращается во времена Януковича
Порошенко уехал из Офиса генпрокурора и заявил, что Украина возвращается во времена Януковича
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Венедиктова назвала любые предложения, указания и требования бывшего украинского лидера, касающиеся досудебного следствия, неправомерными.

«Неправомерным является и давление на генерального прокурора с требованием повторно сообщить о подозрении», — сказала она.

Генпрокурор добавила, что дело экс-президента Украины, по которому он проходит подозреваемым, не является политическим.

Накануне Порошенко, ставший подозреваемым по делу об издании незаконного приказа главе Службы внешней разведки, прорвался в кабинет Венедиктовой и устроил там скандал на русском языке. Политик, по его словам, пришел к Венедиктовой с целью лично получить подозрение. 

По словам генпрокурора, депутаты от партии «Европейская солидарность» повредили вещи охранников.

В ближайшие дни офис генпрокурора подаст ходатайство в суд об избрании пятому президенту Украины меры пресечения.