Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала инцидент с бывшим президентом страны Петром Порошенко, который вместе со своими соратниками от партии «Европейская солидарность» прорвался в ее кабинет. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба офиса генпрокурора

Порошенко уехал из Офиса генпрокурора и заявил, что Украина возвращается во времена Януковича © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Неправомерным является и давление на генерального прокурора с требованием повторно сообщить о подозрении», — сказала она.

Генпрокурор добавила, что дело экс-президента Украины, по которому он проходит подозреваемым, не является политическим.

Накануне Порошенко, ставший подозреваемым по делу об издании незаконного приказа главе Службы внешней разведки, прорвался в кабинет Венедиктовой и устроил там скандал на русском языке. Политик, по его словам, пришел к Венедиктовой с целью лично получить подозрение.

По словам генпрокурора, депутаты от партии «Европейская солидарность» повредили вещи охранников.

В ближайшие дни офис генпрокурора подаст ходатайство в суд об избрании пятому президенту Украины меры пресечения.