После выхода из Евросоюза Германия — самая сильная страна в Еврпре, а ее экономическую мощь не обрушат никакие кризисы и пандемии.
«Немецкая экономика — это основа европейской экономики. К альянсу с Германией стремятся разные страны, от Франции до России, и, конечно, американцев всегда будет тревожить сильная Германия. Кошмар для Вашингтона — это стратегический союз Москвы и Берлина. Это то, ради чего США будут проводить более активную изощренную европейскую политику, чтобы не допустить подобного рода альянса», — рассказал политолог.
В сегодняшней геополитической ситуации для России необходимо восстановление континентального альянса, создание условий для сотрудничества между Россией, Германией и Японией, добавил Андрей Серенко.
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