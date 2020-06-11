Решение Дональда Трампа сократить военный контингент США в Германии – это проявление глубоких противоречий между Берлином и Вашингтоном, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Серенко

Политолог Серенко: России нужно вернуться к идее создания геополитического альянса с Германией и Японией © предоставлено Андреем Серенко

«Немецкая экономика — это основа европейской экономики. К альянсу с Германией стремятся разные страны, от Франции до России, и, конечно, американцев всегда будет тревожить сильная Германия. Кошмар для Вашингтона — это стратегический союз Москвы и Берлина. Это то, ради чего США будут проводить более активную изощренную европейскую политику, чтобы не допустить подобного рода альянса», — рассказал политолог.

В сегодняшней геополитической ситуации для России необходимо восстановление континентального альянса, создание условий для сотрудничества между Россией, Германией и Японией, добавил Андрей Серенко.

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