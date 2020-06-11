Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что если США сократят свой ядерный арсенал в Германии, то его можно будет перевести в Польшу.
«Укрепление партнерства с американцами для них выгодная комбинация, которая позволяет, с одной стороны, повысить свой статус в Европе, а с другой — сдерживать Россию и в какой-то степени ограничивать Германию. Потому что хотя Польша и Германия являются членами одного союза, но фактор исторической памяти никто не отменял», — рассказал собеседник издания.
В той внешнеполитической конфигурации, в которой Польша существует, ей необходим внешний союзник, который бы защищал ее. С одной стороны, от возможного российского давления, а с другой — от возможного германского, продолжил политолог.
По словам Андрея Серенко, для поляков перспектива американского ядерного оружия — это очень серьезный козырь, который резко изменит статус Польши в Европе.
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