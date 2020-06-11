Глава китайского посольства в России Чжан Ханьхуэй заявил, что, отказываясь продавать Пекину промышленную продукцию, Вашингтон подталкивает его к собственным инновационным разработкам

На онлайн-брифинге в пресс-центре МИА «Россия сегодня» дипломат признал, что если американцы введут санкции или прервут экономические связи с Китаем, то Пекин может столкнуться с определёнными трудностями.

«Но мы можем их преодолеть, это только подталкивает Китай к самостоятельной инновации. Кстати у нас за последние годы очень большой прогресс по подаче заявок на регистрацию интеллектуальной собственности. Поэтому когда американцы говорят, что Китай ворует их технологии, пожалуйста, назовите, какие технологии, и кто сможет из Америки воровать их технологии, если «Боинг», то мы говорим, что это продукция, которую американцы продали нашей авиакомпании, а остальные виды продукции мы полностью разработали на собственной технологии», — сказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Китаевед рассказал, какая страна больше всего выиграла от противостояния США и КНР © AP, Andy Wong, File

Дипломат рассказал, что Китай хотел мы хотели покупать американскую продукцию, но Вашингтон отказал, опасаясь, что китайцы применят их для производства оружия. И тогда Поднебесной пришлось самостоятельно развивать собственное производство суперкомпьютеров, и ей это удалось.

«Теперь США хотят прервать поставку чипов, конечно, это будет сложно для китайских производителей, но мы очень хорошо развиваем собственные технологии для производства чипов. Я думаю, что рано или поздно настанет время, когда мы сможем полностью обеспечить себе чипы», — подчеркнул посол.

По словам Чжан Ханьхуэя, в отрицательном сальдо в китайско-американской торговле, на которое жалуются Штаты, они виноваты сами, поскольку не хотят продавать Китаю промышленные товары, а предлагают закупать сельхозпродукцию, в частности цитрусовые, которые стоят копейки.