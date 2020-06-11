России нужно работать с гражданским обществом Белоруссии, а не с президентом Александром Лукашенко и его окружением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал минский политолог Евгений Константинов

Политолог Константинов: Лукашенко играет на националистических взглядах части электората © Facebook, Евгений Константинов Лукашенко в России рассматриваются как позиция всех белорусов, то есть российские политологи не отделяют белорусский режим от народа. Отсюда происходят и не совсем разумные заявления о том, что белорусов нужно исключить из списка братских народов.

«Для многих россиян серьезным открытием является тот факт, что под лежачий камень вода не течет. Они реально думают, что с населением союзной страны не нужно работать идеологически, создавать какие-то культурные программы, партии и движения…. Пророссийские силы в Белоруссии должны быть именно оппозиционными. В противном случае их просто никто не будет воспринимать всерьез. Прикорытных организаций с вроде бы русофильской повесткой в Белоруссии хватает, но они работают на интересы белорусского режима, а не России», — считает собеседник издания.

Евгений Констаннтиов уверен, что накануне президентских выборов Лукашенко пытается играть на националистических взглядах части протестного электората, опасающегося прихода к власти реальных пророссийских сил.

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