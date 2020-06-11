«Незаметно также, чтобы оппозиционные силы осуществляли подготовку новой «Площади». Во всяком случае, сегодня такие призывы не звучат. В стране остро чувствуется молчаливый протест, многие добровольно становятся в очереди, чтобы подписаться за тех, кто, очевидно, не сможет стать президентом. Эти люди знают, что выборов у нас в стране нет, но все равно хоть таким образом пытаются проявить свой гражданский протест», — объяснил эксперт.
Тем не менее президентские выборы в Белоруссии, очевидно, будут сопровождаться мелкими протестами.
Власти это осознают и всячески пытаются дискредитировать оппозиционного блогера Сергея Тихановского и его команду, представляющих наибольшую угрозу для безопасности режима.
Полностью интервью можно прочитать здесь.