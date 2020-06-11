Как таковой Майдан в Белоруссии по украинскому сценарию вряд ли возможен, прежде всего потому, что силовики целиком и полностью прикормлены действующей властью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал минский политолог Евгений Константинов

«Незаметно также, чтобы оппозиционные силы осуществляли подготовку новой «Площади». Во всяком случае, сегодня такие призывы не звучат. В стране остро чувствуется молчаливый протест, многие добровольно становятся в очереди, чтобы подписаться за тех, кто, очевидно, не сможет стать президентом. Эти люди знают, что выборов у нас в стране нет, но все равно хоть таким образом пытаются проявить свой гражданский протест», — объяснил эксперт.

Политолог Константинов: Лукашенко играет на националистических взглядах части электората © Facebook, Евгений Константинов

Власти это осознают и всячески пытаются дискредитировать оппозиционного блогера Сергея Тихановского и его команду, представляющих наибольшую угрозу для безопасности режима.

Полностью интервью можно прочитать здесь.