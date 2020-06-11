«В настоящий момент многие националистические партии и движения испытывают финансовый кризис, они с трудом сводят концы с концами. Объясняется это тем, что за предыдущие десятилетия им не удалось достичь серьезных успехов в борьбе с белорусским режимом. То есть деньги просто разворовывались, а не шли на создание работающих программ», — рассказал собеседник издания.
Поэтому сегодня на текущую деятельность средства почти не выделяются. Небольшие суммы могут получить лишь те, кто занимается социальными проектами, добавил Евгения Константинов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.