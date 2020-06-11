Белорусская оппозиция финансируется из разных источников, в основном это западные деньги американских и польских фондов, рассказал в интервью изданию Украина.ру минский политолог Евгений Константинов

«В настоящий момент многие националистические партии и движения испытывают финансовый кризис, они с трудом сводят концы с концами. Объясняется это тем, что за предыдущие десятилетия им не удалось достичь серьезных успехов в борьбе с белорусским режимом. То есть деньги просто разворовывались, а не шли на создание работающих программ», — рассказал собеседник издания.

Политолог Константинов: Лукашенко играет на националистических взглядах части электората © Facebook, Евгений Константинов Евгения Константинов.

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