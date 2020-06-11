Главное противоречие между президентом США и Североатлантическим альянсом носит не военный, а финансовый характер — Трамп хочет добиться от европейских партнеров увеличения расходов на НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Политолог Рудяков: Трамп понимает, что не сможет добиться уступок от Путина © РИА Новости, Нина Зотина

«Он хотел, чтобы немцы платили 2% до 2020 года, они это пролонгировали до 2024 года, но все равно каждый год свои расходы увеличивают. Противоречие в деньгах. Он бизнесмен, он не военный.

Он не стратег по расстановке сил на глобальном театре войны. Он деньги собирает и ищет дополнительные доходы, которые можно показать избирателю», — рассказал политолог.

Накануне президентских выборов Трамп будет возвращать домой производства из-за рубежа, возвращать домой солдат и сокращать присутствие американских войск за пределами Америки, считает Павел Рудяков.

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