Трамп заявлял об этом чуть ли не на всех встречах с НАТО и европейским руководством с тех пор, как стал президентом.
«Он хотел, чтобы немцы платили 2% до 2020 года, они это пролонгировали до 2024 года, но все равно каждый год свои расходы увеличивают. Противоречие в деньгах. Он бизнесмен, он не военный.
Он не стратег по расстановке сил на глобальном театре войны. Он деньги собирает и ищет дополнительные доходы, которые можно показать избирателю», — рассказал политолог.
Накануне президентских выборов Трамп будет возвращать домой производства из-за рубежа, возвращать домой солдат и сокращать присутствие американских войск за пределами Америки, считает Павел Рудяков.
Полностью интервью можно прочитать здесь.