Ведущие страны Европы — Франция, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Бельгия — лидируют по заболеваемости и по смертности от коронавируса. Кроме того, именно эти страны в последние годы приняли на себя основную волну беженцев, рассказал в интервью изданию Украина.ру израильский политолог Александр Цинкер

Александр Цинкер о массовых протестах: Европейцы пожинают плоды своих ошибок © Facebook, Александр Цинкер

«А значит, тем же самым слабым звеном, которым являются афроамериканцы в США. Сейчас идут сложные экономические процессы в большинстве стран Европы, и население этих стран на себе чувствует последствия экономического спада. В первую очередь это коснулось беднейших слоев населения. Вот почему мы увидели тех же беженцев, вышедших с протестами на улицы европейских городов», — объяснил политолог.

Богатые страны Европы в свое время открыли двери и впустили к себе беженцев, не имея четкой программы по встраиванию этих людей в общество. Таким образом, европейцы пожинают плоды своих ошибок.

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