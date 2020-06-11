Именно туда стремились попасть сотни тысяч выходцев из Северной Африки. Проект мультикультурализма при приеме беженцев не сработал, и в своем большинстве они пока остаются чужими в этих европейских странах, считает эксперт.
«А значит, тем же самым слабым звеном, которым являются афроамериканцы в США. Сейчас идут сложные экономические процессы в большинстве стран Европы, и население этих стран на себе чувствует последствия экономического спада. В первую очередь это коснулось беднейших слоев населения. Вот почему мы увидели тех же беженцев, вышедших с протестами на улицы европейских городов», — объяснил политолог.
Богатые страны Европы в свое время открыли двери и впустили к себе беженцев, не имея четкой программы по встраиванию этих людей в общество. Таким образом, европейцы пожинают плоды своих ошибок.
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