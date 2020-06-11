Опасность военного конфликта в силу милитаризации региона и появления дополнительных контингентов НАТО на границах России и Белоруссии рядом с Калининградской областью возрастает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Александр Шпаковский

«Учитывая, что обе стороны обладают ядерным оружием как фактором сдерживания, нужно помнить народную мудрость о том, что даже палка, висящая на стене, не говоря уже о ружье, может выстрелить. Когда происходит бряцанье оружием, ничего, кроме тревоги, это вызывать не может», — считает политолог.

Политолог Шпаковский: Москве и Минску нужно отнестись всерьез к военным приготовлениям в Польше © РИА Новости, Владимир Трефилов Йенса Столтенберга относительно якобы агрессивных устремлений России просто необходимо рассматривать в контексте той информационной войны, которую североатлантический альянс ведет против РФ многие годы.

Так как на восток расширяется именно НАТО, приобретая не только новых членов, но и государства, которые де-юре не входят в альянс, но их территория и военная инфраструктура (Украина, Грузия, Молдова) могут усиливаться в интересах НАТО.

Таким образом в информационном пространстве раздувается риторика об опасности России, а по факту происходит наращивание военного потенциала НАТО.

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