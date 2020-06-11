Союз России и Китая разрушает американскую гегемонию в мире и планы глобалистов, которые опираются на военно-экономическую мощь стран Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

Ищенко: Разногласия между Вашингтоном и Берлином — это нарастающее противоречие между США и ЕС © РИА Новости, Нина Зотина

Однако НАТО стал военно-политическим оружием тех самых леволиберальных глобалистов по обеспечению их влияния в мире, обеспечению американской гегемонии в мире.

Поэтому НАТО принял в свое время решение о том, что зона ответственности Альянса расширяется с региона Западной Европы и Северной Атлантики на весь мир.

«Поскольку Россия и Китай, а уж тем более российско-китайское сотрудничество являются как раз тем, что разрушает американскую гегемонию, разрушает планы глобалистов, то, естественно, лидеры НАТО как механизма обеспечения реализации планов глобалистов говорят о том, что российско-китайский союз является угрозой НАТО», — рассказал Ростислав Ищенко.

США в свое время решили, что должны нести ответственность за судьбу мира, выстроив его по своему образу и подобию на основах леволиберальной глобалистской идеологии.

Однако Китай и Россия сопротивляются американским планам мировой гегемонии, представляя угрозу для США.

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