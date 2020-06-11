Собеседник издания напомнил, что в начале 90-х речь шла о том, что блок вообще следует распустить, так как угроза со стороны стран-участниц Варшавского договора и Советского Союза пропала.
Однако НАТО стал военно-политическим оружием тех самых леволиберальных глобалистов по обеспечению их влияния в мире, обеспечению американской гегемонии в мире.
Поэтому НАТО принял в свое время решение о том, что зона ответственности Альянса расширяется с региона Западной Европы и Северной Атлантики на весь мир.
«Поскольку Россия и Китай, а уж тем более российско-китайское сотрудничество являются как раз тем, что разрушает американскую гегемонию, разрушает планы глобалистов, то, естественно, лидеры НАТО как механизма обеспечения реализации планов глобалистов говорят о том, что российско-китайский союз является угрозой НАТО», — рассказал Ростислав Ищенко.
США в свое время решили, что должны нести ответственность за судьбу мира, выстроив его по своему образу и подобию на основах леволиберальной глобалистской идеологии.
Однако Китай и Россия сопротивляются американским планам мировой гегемонии, представляя угрозу для США.
Полностью интервью можно прочитать здесь.