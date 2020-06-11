Дональд Трамп занимает жесткую позицию в отношении НАТО и считает, что если союзники не хотят платить за альянс, то его можно вообще распустить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

Ищенко: Разногласия между Вашингтоном и Берлином — это нарастающее противоречие между США и ЕС © РИА Новости, Нина Зотина Дональд Трамп распорядился сократить численность американских военных в ФРГ с 52 тысяч до 25 тысяч.

Таким образом, в Белом доме полагают, что Соединенные Штаты не должны одни нести финансовое бремя содержания НАТО, считает Ростислав Ищенко.

«Плюс сейчас накладываются германо-американские противоречия. Потому что Германия, как лидер Европейского союза, в общей тенденции Западной Европы стремится к политической самостоятельности от Соединенных Штатов. Тем более что в экономическом плане США и Западная Европа уже давно стали конкурентами. Поэтому у Германии с Соединенными Штатами достаточно большой комплекс противоречий, который внешне периодически выражается в таких спорах, какие идут сейчас вокруг «Северного потока — 2», — объяснил политолог.

Кроме военно-политической составляющей, решение Трампа имеет вполне прагматичный финансово-экономический аспект. США выгоднее сейчас размещать свои войска и базы на территории Польши, которая за это платит.

Поэтому тут можно говорить, что Соединенные Штаты сокращают свое присутствие на европейском континенте в целом, и это укладывается в общую антинатовскую политику Трампа, но частично они еще просто тасуют войска в Европе, заключил Ростислав Ищенко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.