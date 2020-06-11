Например, в США на фоне массовых протестов происходит усиление одновременно левых и праворадикалов, которые с автоматами охраняют свои кварталы от погромщиков. То есть радикализация приводит к усилению полюсов, считает собеседник издания.
Проблема заключается в том, что народные массы радикализируются быстрее, чем политические институты. Этот приведет к очень серьезной дестабилизации ситуаций в странах, где проходят массовые выступления.
«Почему? Если система не представлена в виде ромба, где самая сильная центральная часть, то есть умеренные неполитизированные игроки, составляет основу стабильности, то она превратится в песочные часы. Не будет никакого компромисса, к власти будут приходить партии, которые сразу попытаются объявить импичмент предыдущему руководству», — рассказал Абзалов.
Диспропорция в экономическом развитии приводит к тому, что люди чувствуют себя ненужными, и этот тренд проявился во время коронавирусной инфекции.
В ближайшее время мы столкнемся с очень серьезным гражданским противостоянием и дискредитацией правоохранительных органов, потому что раз это можно в США, то можно и во всем мире, добавил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.