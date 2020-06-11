«Под знаком антикапитализма»: Абзалов назвал основной «драйвер» массовых протестов
«Под знаком антикапитализма»: Абзалов назвал основной «драйвер» массовых протестов
© РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк
Собеседник издания отметил, что все страны, которые не вводили карантин, получили самую высокую смертность, в том числе многократно упоминавшаяся ранее Швеция.

«Поэтому с этой точки зрения Белоруссия и Швеция — очень плохие примеры. И Лукашенко страдает за то, что он сделал. Его рейтинг поддержки сейчас — 6%. У Трампа на несколько порядков выше, я уже не говорю про Российскую Федерацию», — рассказал Дмитрий Абзалов.

Однако проблема заключается не в том, правильно или неправильно был введен карантин, а в том, что коронавирус нанес удар именно по экономике, обнулив все достижения за последние годы.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 

 