С точки зрения медицины и здравоохранения президент Александр Лукашенко совершил преступление по отношению к гражданам Белоруссии, отказавшись от строгих карантинных мер во время пандемии коронавируса. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

«Под знаком антикапитализма»: Абзалов назвал основной «драйвер» массовых протестов © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Поэтому с этой точки зрения Белоруссия и Швеция — очень плохие примеры. И Лукашенко страдает за то, что он сделал. Его рейтинг поддержки сейчас — 6%. У Трампа на несколько порядков выше, я уже не говорю про Российскую Федерацию», — рассказал Дмитрий Абзалов.

Однако проблема заключается не в том, правильно или неправильно был введен карантин, а в том, что коронавирус нанес удар именно по экономике, обнулив все достижения за последние годы.

Полностью интервью можно прочитать здесь.