Собеседник издания отметил, что все страны, которые не вводили карантин, получили самую высокую смертность, в том числе многократно упоминавшаяся ранее Швеция.
«Поэтому с этой точки зрения Белоруссия и Швеция — очень плохие примеры. И Лукашенко страдает за то, что он сделал. Его рейтинг поддержки сейчас — 6%. У Трампа на несколько порядков выше, я уже не говорю про Российскую Федерацию», — рассказал Дмитрий Абзалов.
Однако проблема заключается не в том, правильно или неправильно был введен карантин, а в том, что коронавирус нанес удар именно по экономике, обнулив все достижения за последние годы.
Полностью интервью можно прочитать здесь.