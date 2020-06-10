Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приемлет оппозицию в своей стране, рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы РФ Константин Затулин

На минувшей неделе Александр Лукашенко заявил, что российские олигархи спонсируют белорусскую оппозицию.

«Лично мне ничего не известно о российских олигархах, которые бы финансировали белорусскую оппозицию. Могу сказать, что Александр Григорьевич не приемлет никакую оппозицию и всегда найдет способ эту оппозицию запретить. Так он и действовал на всех этапах своих президентских полномочий», — считает собеседник издания.

Неменский объяснил, почему российские олигархи могут поддерживать оппозицию в Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Любая игра с Лукашенко на конкурентном поле — это игра в карты с крапленой колодой. После этого выступать в роли святого и непорочного, на которого посягают и которого пытаются победить еще и на чужие, иностранные деньги, — это просто как избавиться от любого чувства юмора», — рассказал Константин Затулин.

Белорусский лидер всегда добивался успеха, используя прямую поддержку из России и на официальном, и не на официальном уровне, совершенно этого не стесняясь, добавил депутат.

Полностью интервью можно прочитать здесь.