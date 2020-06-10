Запад традиционно не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, так как для этого нет никаких оснований. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал минский политолог Евгений Константинов

Политолог Константинов: Лукашенко играет на националистических взглядах части электората © Facebook, Евгений Константинов

«От этого прямо будет зависеть и степень «озабоченности» коллективного Запада. Если Лукашенко ограничится просто фальсификацией выборов, то все закончится традиционными разговорами. Однако в случае силового подавления акций и арестов активистов могут быть и более серьезные последствия. Впрочем, вряд ли они будут серьезнее тех, которые имели место после разгона «Площади» в 2010 году», — рассказал Евгений Константинов.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Подписи в поддержку своего выдвижения собирают 14 претендентов на высший государственный пост.

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