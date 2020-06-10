Статистика заражений коронавирусом в Армении за последние дни стабилизировалась, что говорит о правильности принятых властями мер. Об этом в среду, 10 июня, во время онлайн-брифинга заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Видна определенная тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом. Эта стабилизация происходит на достаточно высокой планке, но она делает терпимым положение нашей системы здравоохранения, и, по сути, с каждым днем снижается проблема госпитализации нуждающихся в ней пациентов», — заявил Пашинян.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним данным, в Армении зафиксировано 13 675 случаев заражения коронавирусом. Заболевание унесло жизни 217 человек, 4451 выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 195 человек.

Ранее премьер-министр заявлял, что система здравоохранения Армении значительно перегружена из-за количества больных, а ситуацию с коронавирусом можно назвать критической.