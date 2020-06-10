Депутат Тернопольского горсовета от «Европейской солидарности» Тарас Билан обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением установить ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом 10 июня он написал в Facebook

Поводом для обращения стали планы по новому административному делению на Закарпатье, где якобы образуется большой «венгерский» район с центром в Берегово. Глава МИД Украины Кулеба открестился от переговоров с венграми по национальным районам © REUTERS, Fabrizio Bensch/Pool

«Сегодня — Венгрия. Завтра такие же уступки потребует Румыния. А касательно России — так последняя открыто готовится к вооруженному нападению с целью захвата Одесской, Херсонской и Николаевской областей», — написал депутат.

По его мнению, нужно поручить «Энергоатому» совместно с научно-исследовательскими институтами Украины в срочном порядке создать 100-150 атомных зарядов и так называемых «грязных» бомб.

Боеголовки с ядерной начинкой установить на ракеты типа РК-360МЦ «Нептун» с введением координат на территории государств: Венгрия и Российская Федерация.

Создать 50-100 диверсионно-разведывательных групп из числа добровольцев и волонтеров «первой волны мобилизации».

Далее, по его мнению, необходимо передать им созданные «грязные» бомбы с приказом установить и привести в боевую готовность возле военных объектов в Будапеште, Санкт-Петербурге и Москве. По его мнению, это поможет якобы «защититься от нападения Венгрии и России».