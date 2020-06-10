Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что государство не изменяет границы Береговского района в угоду интересам Венгрии, речь идет только о присоединении к нему Виноградовского района в рамках реформы. Об этом 10 июня он написал в Facebook

Зеленский пошел на госизмену в Закарпатье — Томенко © REUTERS, Sergey Dolzhenko/Pool

«МИД выступает за защиту прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, но не ведет никаких переговоров ни с одной страной по созданию "национальных" районов или округов. Такие переговоры противоречили бы Конституции, законодательству и национальным интересам Украины», — заверил министр.

Он заявил, что Украина никогда не перейдет «красные линии», которые бы наносили вред суверенитету и территориальной целостности страны.