По словам министра, Береговский район уже давно существует и имеет право продлить свое существование. Решение о присоединении этого района принимал не МИД. Однако министерство поддерживает административно-территориальную реформу, «действительно европейскую и прогрессивную». Он заверил, что во время визита в Будапешт 29 мая не брал никаких обязательств создать Береговский район.
«МИД выступает за защиту прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, но не ведет никаких переговоров ни с одной страной по созданию "национальных" районов или округов. Такие переговоры противоречили бы Конституции, законодательству и национальным интересам Украины», — заверил министр.
Он заявил, что Украина никогда не перейдет «красные линии», которые бы наносили вред суверенитету и территориальной целостности страны.