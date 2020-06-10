Киевский апелляционный суд отказался отпустить из-под ареста подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета врача Юлию Кузьменко, несмотря на то, что на поруки ее готовы были взять 15 человек. Об этом 10 июня сообщила «Украинская правда» со ссылкой на комментарий адвоката Тараса Безпалого
«Защита Кузьменко просила отпустить ее на поруки. Однако суд в этом отказал и оставил женщину под стражей. Всего 15 человек были готовы поручиться за врача», — говорится в сообщении.
Среди тех, кто хотел взять Кузьменко на поруки, также была лидер партии «Голос» Кира Рудик, которая недавно во время голосования в Раде бегала возле парламента с дымовой шашкой.
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