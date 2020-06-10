Участники АТО пригрозили Зеленскому массовыми протестами из-за дела Шеремета
Участники АТО пригрозили Зеленскому массовыми протестами из-за дела Шеремета
© РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк
«Защита Кузьменко просила отпустить ее на поруки. Однако суд в этом отказал и оставил женщину под стражей. Всего 15 человек были готовы поручиться за врача», — говорится в сообщении.

Среди тех, кто хотел взять Кузьменко на поруки, также была лидер партии «Голос» Кира Рудик, которая недавно во время голосования в Раде бегала возле парламента с дымовой шашкой.    