Киевский апелляционный суд отказался отпустить из-под ареста подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета врача Юлию Кузьменко, несмотря на то, что на поруки ее готовы были взять 15 человек. Об этом 10 июня сообщила «Украинская правда» со ссылкой на комментарий адвоката Тараса Безпалого

Украина.ру на Youtube Рамиль Замдыханов: Даже Сергей Гармаш не вернёт Донбасс