Президент Украины Владимир Зеленский расценил утверждение Международным валютным фондом (МВФ) программы кредитования Украины как большую победу. Об этом 10 июня он заявил журналистам в ходе поездки в Черниговскую область, передает "Интерфакс-Украина"

МВФ дал новый кредит Украине. Чем страна будет расплачиваться? © goodfon.ru Первый транш составит 2,1 млрд долларов. Всего в рамках программы выделят 5 млрд долларов. По словам Зеленского, в ближайший месяц Украина также ожидает макроэкономическую помощь от Всемирного банка и Европейского союза — около 3 млрд долларов.