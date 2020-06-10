«Я считаю, что это наша большая победа… Международный валютный фонд принял полностью нашу программу, согласовал… Нам очень поможет. Не скажу, что это спасение, потому что наше спасение — в наших людях. Это действительно очень-очень поможет», — сказал он, отметив, что программа рассчитана на полтора года.
Первый транш составит 2,1 млрд долларов. Всего в рамках программы выделят 5 млрд долларов.
По словам Зеленского, в ближайший месяц Украина также ожидает макроэкономическую помощь от Всемирного банка и Европейского союза — около 3 млрд долларов.