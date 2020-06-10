Песков пояснил, что олигархи — это бизнесмены, использующие свои деньги для влияния на политику, и они сами имеют политические устремления.
Пресс-секретарь отметил, что ему неизвестно о существовании олигархов в России и их деятельности в Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявлял, про представители белорусской оппозиции за деньги российских олигархов пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Выборы президента в Белоруссии состоятся 9 августа. В разных городах страны с конца мая проходят пикеты по сбору подписей в поддержку альтернативных кандидатов в президенты. Некоторые из них заканчиваются потасовками и задержаниями.