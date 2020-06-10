Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что белорусскую оппозицию спонсируют российские олигархи. Об этом в среду, 10 июня, сообщило агентство РИА Новости

Выборы в Белоруссии. Почему Киеву выгоден Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк пояснил, что олигархи — это бизнесмены, использующие свои деньги для влияния на политику, и они сами имеют политические устремления.

Пресс-секретарь отметил, что ему неизвестно о существовании олигархов в России и их деятельности в Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявлял, про представители белорусской оппозиции за деньги российских олигархов пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.

Выборы президента в Белоруссии состоятся 9 августа. В разных городах страны с конца мая проходят пикеты по сбору подписей в поддержку альтернативных кандидатов в президенты. Некоторые из них заканчиваются потасовками и задержаниями.