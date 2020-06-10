Согласно представленной информации, мужчина собирал сведения об украинских военных объектах и передавал их России. Называется даже конкретное подразделение, на которое работал задержанный, — 74-й разведывательный центр Главного управления генштаба Вооруженных сил РФ. Завербовать его якобы получилось во время поездки в Россию.
«Российские кураторы выбрали ему псевдоним "Сумрак" и отработали задачи по сбору информации с ограниченным доступом относительно военных частей, которые дислоцируются на Харьковщине», — сказано в материале СБУ.
Заведено уголовное дело по статье о госизмене.