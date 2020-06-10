Пресс-служба СБУ на своем сайте сообщила 10 июня о задержании в Харькове гражданина Украины, который якобы работал на российскую военную разведку

Как в Украине лепят "агентов Кремля". Подлинная история запорожского политзаключенного © Андрей Лубенский «Российские кураторы выбрали ему псевдоним "Сумрак" и отработали задачи по сбору информации с ограниченным доступом относительно военных частей, которые дислоцируются на Харьковщине», — сказано в материале СБУ. Заведено уголовное дело по статье о госизмене.