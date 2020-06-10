«Первый шаг сделан — уже получены подписные листы для выражения недоверия нынешнему Кабинету министров. Второй шаг — мы совместно должны собрать 150 подписей, чтобы освободить правительство, которое тянет страну на дно. Уже более 70 депутатов поставили свои подписи под документом об отставке», — отмечается в сообщении.
В обращении говорится, что три месяца деятельности второго правительства Владимира Зеленского лишь усугубили кризис, который породил его первое правительство. В партии заявляют, что чем быстрее это правительство уйдет в отставку, тем меньший вред оно нанесет экономике и тем менее разрушительными будут последствия деятельности членов правительства.