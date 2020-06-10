Фракция партии «Европейская солидарность» обратилась к фракциям «Голоса», «Батькивщины», депутатских групп «Партия «За будущее» и «Доверие» с призывом присоединиться к сбору подписей и общего выражения недоверия правительству и премьер-министру Денису Шмыгалю. Об этом 10 июня говорится на сайте партии

Украина.ру на Youtube Андрей Золотарев: Изменение границ внутри страны приведёт к катастрофе на Украине