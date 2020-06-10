В начале общения с журналистами президент попросил разрешения снять маску, чтобы было лучше слышно.
«А то будет, как в Хмельницкой области — выпишут мне штраф, и, в принципе, правильно сделали».
В Telegram-канале Офиса президента 3 июня было обнародовано фото, на котором Зеленский за одним столиком с минимум пятью людьми, в частности с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, первым заместителем руководителя ОП Сергеем Трофимовым, председателем Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрием Габинетом и мэром Хмельницкого Александром Симчишиным.