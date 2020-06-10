Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время рабочей поездки ему выписали штраф за нарушение карантинных ограничений из-за посещения кафе в Хмельницком. Об этом 10 июня сообщает УНИАН

«Мне сказали, я зашел». Зеленский объяснился за скандальные посиделки в кафе во время карантина © Офис президента Украины

«А то будет, как в Хмельницкой области — выпишут мне штраф, и, в принципе, правильно сделали».

В Telegram-канале Офиса президента 3 июня было обнародовано фото, на котором Зеленский за одним столиком с минимум пятью людьми, в частности с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, первым заместителем руководителя ОП Сергеем Трофимовым, председателем Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрием Габинетом и мэром Хмельницкого Александром Симчишиным.