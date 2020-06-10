«Это возмутительный случай незаконного применения силы со стороны полицейского. В этом случае мы полагаем, что применение силы не было оправданным и необходимым с точки зрения закона», — заявила прокурор округа Джеки Лейси.
Инцидент произошел 27 апреля, когда коп Фрэнк Эрнандес с напарником выехал на вызов о нарушении границ частной собственности.
Как выяснилось, бездомный установил свой тент на территории, примыкающей к местной церкви.
Его избиение полицейскими попало на видео, причем пострадавший не был вооружен и не оказывал сопротивления.
После того, как ролик распространился по соцсетям, Эрнандеса временно отстранили от выполнения служебных обязанностей, задержали, но менее чем через час освободили под подписку о невыезде.