Прокуратура округа Лос-Анджелес предъявила обвинения в нападении полицейскому города, который более десяти раз ударил безоружного бездомного, сообщает газета Los Angeles Times

«Это возмутительный случай незаконного применения силы со стороны полицейского. В этом случае мы полагаем, что применение силы не было оправданным и необходимым с точки зрения закона», — заявила прокурор округа Джеки Лейси.

Протесты в США: страна балансирует на грани хаоса и насилия © REUTERS, Lindsey Wasson Фрэнк Эрнандес с напарником выехал на вызов о нарушении границ частной собственности.

Как выяснилось, бездомный установил свой тент на территории, примыкающей к местной церкви.

Его избиение полицейскими попало на видео, причем пострадавший не был вооружен и не оказывал сопротивления.

После того, как ролик распространился по соцсетям, Эрнандеса временно отстранили от выполнения служебных обязанностей, задержали, но менее чем через час освободили под подписку о невыезде.