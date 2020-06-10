Иран потерял из-за санкций США порядка $50 миллиардов долларов, что сопоставимо с двумя государственными бюджетами прошлого года, сказал президент страны Хасан Роухани 10 июня, пишет РИА Новости

«В условиях беспрецедентного давления санкций в прошедшие годы наши доходы за год падали примерно на 50 миллиардов долларов. Это означает следующее: бюджет на текущий год составляет 570 000 миллиардов туманов, в прошлом году он составлял 448 000 миллиардов туманов; 50 миллиардов долларов — это 870 000 миллиардов туманов, что примерно вдвое больше прошлогоднего бюджета и на 300 000 миллиардов туманов больше текущего», — приводит агентство слова Роухани.

Протесты в США: страна балансирует на грани хаоса и насилия © REUTERS, Lindsey Wasson Джорджем Флойдом, который погиб от рук копов.

Президент Ирана подчеркнул, что по отношению к его стране американцам не удалось сделать ничего подобного.