«В условиях беспрецедентного давления санкций в прошедшие годы наши доходы за год падали примерно на 50 миллиардов долларов. Это означает следующее: бюджет на текущий год составляет 570 000 миллиардов туманов, в прошлом году он составлял 448 000 миллиардов туманов; 50 миллиардов долларов — это 870 000 миллиардов туманов, что примерно вдвое больше прошлогоднего бюджета и на 300 000 миллиардов туманов больше текущего», — приводит агентство слова Роухани.
По его словам, описать политику США можно словами «придавить коленом горло» — как это сделали американские полицейские с чернокожим Джорджем Флойдом, который погиб от рук копов.
Президент Ирана подчеркнул, что по отношению к его стране американцам не удалось сделать ничего подобного.